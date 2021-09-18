Olga Breeskin recuerda anécdota de la que fue testigo Pati Chapoy.

Olga Breeskin regresa a los escenarios, su iglesia no lo aprueba.

Las cámaras de Ventaneando estuvieron con Olga Breeskin, quien recordó grandes anécdotas de su carrera, entre ellas cuando no tenía dinero para comprarse un vestido y nuestra querida Pati Chapoy fue testiga de eso.

Yo moría y cuando Pati Chapoy llegó a Las Vegas para hacer La Historia detrás del Mito yo no tenía más que unos pants y por eso no le contestaba el teléfono y hoy lo digo con mucha gratitud porque estas lágrimas son de emoción, de pronto me deja un recado, me dice ‘Breesken somos amigas desde hace muchos años, yo estoy en el hotel y yo no me voy a ir si no me das mi entrevista’, en ese momento cuelgo, yo vivía en un cuarto inclinado

La sensual violinista compartirá escenario para el show Divas con Lucía Méndez, Rocío Banquells y Manuela Torres en una gira por Estados Unidos. Sin embargo, la comunidad cristiana no vio con buenos ojos este hecho porque piensan que podría hacerla recaer en los vicios.

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Olga Breeskin tocó el violín en el restaurante favorito de Juan Gabriel

Durante algún tiempo, Juan Gabriel vivió en Las Vegas, así que ahí se reforzó su amistad con Olga Breeskin e iban frecuentemente a un restaurante mexicano donde se contaban mutuamente sus penas entre lágrimas. Ahí, la violinista tocó "Abrázame muy fuerte" en honor al 'Divo de Juárez'.