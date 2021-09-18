Elisa Vicedo pide ayuda a Sergio Mayer en su denuncia contra Eduardo Carabajal.

Sergio Mayer al pendiente de las denuncias contra Eduardo Carabajal.

Sergio Mayer no solo es testigo de que la denuncia por violación de Elisa Vicedo en contra de Eduardo Carabajal existe desde el 2018, sino también de los esfuerzos que la joven actriz emprendió para hacer avanzar su denuncia.

Lo sabe porque la actriz acudió a él para pedirle apoyo, luego de enterarse de que se había involucrado en otros casos de esa naturaleza como los de Dany Berriel, Valentina Crespo y Alexa Parra.

Pero, ¿pudo hacer algo Sergio para desempantanar la denuncia de Elisa Vicedo en contra de Carabajal? Tal como lo hizo, por ejemplo, con el caso de Alexa Parra.

Recuérdese que, hace unos días, la actriz anunció que ya no invertiría más tiempo ni dinero en el proceso, pues no se sentía escuchada ni atendida por las autoridades.

Estoy en contacto con Elisa Vicedo y he platicado con su papá, estamos al pendiente de su carpeta, hemos estado viendo cómo va la carpeta en la fiscalía

Sergio Mayer confiesa que hay más víctimas de Eduardo Carabajal.

Y sí, estamos al pendiente, ya le dije que no tire la toalla porque hay otras tres o cuatro víctimas en la misma circunstancia del mismo tipo golpeador y violador

Están las denuncias, tarde o temprano, así como les dije que se iba a hacer justicia y la ley iba a favorecer a las víctimas

Sobre el caso de Dany Berriel, Mayer celebró que la actriz haya reimpulsado su denuncia en contra de su presunto violador Eduardo “N”, ahora al cobijo de otro despacho de abogados.

Me da mucho gusto saber que Dany retoma y que ya tiene otros abogados; estaré al pendiente. Si ella llega a solicitar apoyo, sabe que cuenta con mi apoyo

Nosotros solo hacemos el acompañamiento de las víctimas y ayudamos a que se sientan empoderadas, favorecidas y que no tengan miedo de hacer su denuncia

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Sergio Mayer protagoniza emotivo reencuentro con su hijo Sergio Mayer Mori

En otros temas, Sergio Mayer compartió que la reciente pérdida de audición que sufrió, lo reconcilió con su hijo Sergio Mayer Mori, de quien estaba algo distanciado.

Recibí la visita de mi hijo que fue muy gratificante verlo y platicar, también rezamos y oramos. Fue un encuentro muy bonito, estábamos un poco distanciados, no enojados, pero sí distanciados y esto nos ayudo a reencontrarnos. Hay cosas positivas de esto

Y preciso algunas secuelas que le quedaron de la hipoacusia súbita que padeció.

Tengo insuficiencia renal, mis riñones están trabajando al 40%, estoy tomando cortisona y estoy yendo a la cámara hiperbárica para la recuperación del oído

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