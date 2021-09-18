Yahir luce un cuerpo espléndido gracias a entrenamiento especializado.

Yahir describe su sorprendente cambio físico y el regreso al teatro.

Yahir luce un cuerpo muy estético con músculos desarrollados y marcados, pero es producto de un entrenamiento intenso que ha llevado a cabo desde hace un semestre y le contó a Ventaneando en qué consiste.

Tiene más o menos 10 años que empecé con este tema del ejercicio y la dieta, hace seis años empecé con un coach que es súper súper estricto y hace seis meses nos metimos ya en una cuestión saludable, de entrenar de otro nivel y ya otras cosas. Está pesado, pero mientras lo pueda lograr voy a seguir a ese ritmo

Para obtener resultados, el cantante ha tenido que renunciar a las coyotas (típicas de su tierra), a las grasas, los postres, lácteos, fritos, refrescos y puede ingerir muy poco alcohol.

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Yahir regresa a Jesucristo Superestrella

Yahir está muy emocionado con su regreso a Jesucristo Superestrella, los conciertos y hasta una nueva producción discográfica.

Estoy enfocado en lo mío, en cantar, en hacer el teatro y que salga el nuevo sencillo y hacer conciertos, quiero en mis conciertos estar mejor que nunca

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