- 28 años.

- CANTANTE.

- Originario de Mazatlán Sinaloa.

- Le gusta cantar, está en búsqueda de cumplir su sueño: ser un grande de la música.

- Nació en una colonia humilde de las afueras de Mazatlán. Toda su infancia la pasó al lado de su madre, ella es quien le ha enseñado todos los valores que tiene.

- Fue participante de la tercera temporada de La Voz México, en la que eligió a Marco Antonio Solís como coach.

- Es amante del deporte; especialmente del fútbol.

- Está próximo a lanzar un tema al lado de su padre (Pancho Barraza), titulado “Lupe la del relajo”.

- Este año iniciará su experiencia más extrema en la vida; Survivor México y está dispuesto a afrontar cualquier obstáculo para llegar a la final.