Planean posible serie biográfica de la dolorosa historia de Karla Luna.

Erika Luna, hermana de Karla Luna, abrió su corazón para nuestras cámaras de Ventaneando y confesó su dolor por no ver a sus pequeñas sobrinas.

“Lamentablemente ya vamos para cuatro años sin poderlas ver, pero lo más doloroso que ahorita puedo estar pasando, es ver a mis padres ansiosos, desesperados, con muchas ganas de ver a sus nietas y también a sus hermanos. Queremos estar juntos los cuatro, que esa era la última voluntad de Karla”, subrayó a este programa.

Erika expone el mal cuidado que las niñas reciben por parte de Américo Garza y Karla Panini.

He visto muchas imágenes donde a las niñas no las protegen, van a un círculo social donde no usan cubrebocas, esos detalles lastiman mucho a la familia Luna porque estamos ansiosos por verlas

Erika no oculta el impulso que ha tenido para buscar a sus sobrinas por cuenta propia, pero esto es lo que la detiene.

Claro que tengo muchísimas ganas de agarrar el carro y verlas aunque sea de lejos. Yo me detengo por dos razones, la número uno es para cuidar el corazón de mis sobrinas, eso es lo más importante para mí, que las niñas no sufran más de lo que ya sufrieron. El hecho de perder a su madre tan pequeñitas y separarlas de sus hermanos, me da mucha impotencia

En la batalla por convivir con las niñas, Erika ha participado activamente, no solo en favor de sus padres, sino de ella misma. Y, apoyada por su abogado, hace unos meses obtuvo la aprobación de las autoridades para integrarse a las convivencias virtuales; sin embargo, Américo Garza hizo caso omiso de esa orden.

Conmigo nunca acudieron, tuvimos dos citas en las cuales no se presentaron y ahorita están suspendidas las convivencias con la tía. Actualmente, las convivencias son dos veces por semana, solo con mis padres y con los hermanos. Las convivencias duran 5 minutos y empeoran…

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Erika Luna confesó que su hermana Karla Luna fue embrujada

Esta es la exclusiva que Ventaneando sostuvo con Erika Luna a cuatro años de la lamentable muerte de la comediante.

Siempre tuve miedo de hablar y de decir todos los testimonios que yo vi y que yo me callé. Por mucho tiempo estuve aterrorizada y en esta ocasión no tengo miedo

La historia de Karla Luna no quedó aquí, no quedó en estos cuatro años. La real historia de Karla Luna apenas va a ser contada

Entre las cosas que Erika promete revelar abiertamente, es que antes de morir, su hermana fue objeto de actos de brujería a manos de Karla Panini.

Muchos de los integrantes del staff, familiares y amigos, lo percibimos y lo vimos

Erika confirma que la historia de su hermana podría ser plasmada en una serie y que recibió varios ofrecimientos que antes no atendió, pero que llegó la hora de hacerlo.

Se han acercado varios empresarios desde hace un par de años. Para la familia Luna no era prioridad, pero voy abrir las puertas para volver a escuchar a todos los que se acercaron

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