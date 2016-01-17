BLOG: Margarita Zavala va en serio

Hace unos meses, cuando se esperaba que Margarita Zavala anunciara su deseo de contender por la Presidencia Nacional del PAN (después de que no la dejaron ser diputada), subió un video a Youtube que nos sorprendió a todos: ella no quería liderar el partido al que siempre ha pertenecido, en el que conoció a su esposo, sino que anunció que buscaría ser la primera Presidenta de México.

Recibió mucha atención en su momento. Sin duda fue un anuncio histórico: no sólo por su calidad de ex esposa de un Presidente, sino por la forma de hacerlo, un poco --o un mucho, más bien-- en un claro reto a su partido y a los pre-candidatos supuestamente “posicionados”.

En estos meses se le incluyó en las encuestas de simpatía para el voto en 2018. Sorpresa: no sólo le va bien, sino que es la mejor posicionada por el PAN e incluso le da batalla a quien encabeza la lista, sí, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué está haciendo Margarita Zavala? ¿Cómo se llama su organización sin fines de lucro con el que organiza foros, se acerca a expertos, jóvenes y mujeres en particular? ¿Cómo se financia? ¿Va a entregar cuentas? Es interesante lo que está haciendo.

Recuerda que la entrevista continúa en internet y está disponible para cuando quieras verla. Incluye las muchas preguntas que tú le hiciste. Entra a http://www.eltrece.mx/katia360

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