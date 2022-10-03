VIDEO: Kenta y Cathe se besan en la boca. ¿Hay romance?

Luego de los cansados meses que vivieron en Survivor México, los participantes de la tercera temporada celebraron en una fiesta que los hizo bailar toda la noche.

La presencia de Kenta y Cathe no faltó en este evento que fue grabado por Gabo Cuevas en sus historias de Instagram. El reportero de espectáculos también filmó a estos dos concursantes besándose en la boca, cosa que no pasó desapercibida entre los asistentes a la fiesta.

Kenta y Cathe se besaron rápidamente en la boda y después voltearon a la cámara riendo nerviosamente. Los participantes no han confirmado que exista un romance, aunque su reciente beso ha levantado la sospecha de sus fans.

Nahomi, Cuchao y otros integrantes de Survivor México también asistieron al evento que celebró el primer aniversario de Venga la Alegría Fin de Semana.

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¿Hay romance entre Kenta y Cathe?

Dentro de las primeras semanas de Survivor México, Kenta y Cathe protagonizaron algunos momentos que levantaron sospechas de un supuesto romance.

Entre pláticas íntimas, abrazos y una que otra declaración ante la cámara, los participantes se unieron en los momentos más difíciles de la contienda.

Kenta se pasó a la tribu de Los Otros con Julián, Catalina y Saadi, por lo que el posible romance quedó en el olvido. Tiempo después, en la fusión, Kenta y Nahomi tuvieron una íntima plática sobre Cathe.

"Yo di por terminada mi 'relación' con ella porque vi que ella manipulada la situación", confesó Kenta a La China sobre su supuesta relación con Cathe.

Con el reciente beso en la fiesta de aniversario de Venga la Alegría Fin de Semana, Kenta y Cathe podrían avivar el romance que dejaron pospuesto dentro de Survivor México. Y aunque nada está confirmado, es indiscutible que sí tienen una gran amistad.

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