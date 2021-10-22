Pati Chapoy vive memorable reencuentro con El Escorpión Dorado.

Pati Chapoy brilló en los Elliot Awards.

Pati Chapoy asistió a la entrega de los Eliot Awards que premia a los mejores contenidos de plataformas y redes sociales. Ahí se encontró nada menos que con uno de sus pupilos: Alex Montiel, quien formó parte de la fábrica de espectáculos de TV Azteca hace algunos ayeres.

Alex Montiel reconoce que gran parte de su éxito se debe a lo aprendido en aquella época.

Tenía 24 años cuando llegué a TV Azteca, estuve unos ocho o siete años. Me sirvió para todo, al principio te quejas porque algunas cosas las tienes que haces dobles, triples o cuádruples, pero al final del día y gracias a eso, ahora puedo resolver muchas cosas de forma independiente en todos mis canales

Todo fue por la experiencia que te dan los medios tradicionales, que en ese momento eran la única opción; ahora estamos acá en Youtube

“Tengo cuatro canales de Youtube, ustedes me mal acostumbraron a trabajar mucho”, bromeó el querido creador de contenido mexicano.

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Alex Montiel agradece a Pati Chapoy por todo lo aprendido

Alex Montiel no dejó pasar la oportunidad para agradecer toda la experiencia ganada en nuestra televisora TV Azteca.

Pati siempre se portó muy bien conmigo; muchas gracias por toda la confianza que me diste en ese momento

Todo es un proceso; estuve detrás de cámaras, después reporteando, después conduciendo y llegó un momento donde tenía que volar

“Le salieron alas y tuvo que salir volando”, expresó nuestra querida conductora y líder de Ventaneando.

Por cierto que Alex no dejó escapar la oportunidad para comprometer a nuestra jefa Pati Chapoy de participar en Al Volante, el cual lleva a cabo con su personaje de El Escorpión Dorado

La pregunta y el compromiso es para la señora Pati Chapoy, no sé si ya se va a animar

“Pronto, pronto, por supuesto que sí; pronto estaré ahí”, concluyó la querida periodista en exclusiva a Ventaneando.

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