Horacio Villalobos revela detalles inéditos de Los Chicos de la Banda.

En conductor Horacio Villalobos regresa a los escenarios de teatro.

Horacio Villalobos está de manteles largos, ya que se encuentra a unas horas de estrenar la función número 100 de la obra Los Chicos de la Banda.

El conductor se dará cita este viernes 22 de octubre en el Teatro Xola a las 8:30 p.m. para reactivar la mencionada puesta en escena en medio de la pandemia de Covid-19.

El artista visitó nuestro foro de Ventaneando para revelar más detalles de su esperado proyecto profesional.

“La obra vale mucho la pena, el teatro los necesita y ustedes necesitan el teatro; cada función es única e irrepetible. Eso que van a ver ustedes, jamás lo van a volver a ver”, expresó el periodista en exclusiva a este programa.

La obra es una comedia para carcajearse y para reír con lo que les pasa a estos hombres en el 68. Esta es una comedia con un final que te deja sin palabras

Te puede interesar: El Buki y Cristy Solís confiesan la clave para tener un gran matrimonio.

¿De qué trata la puesta en escena Los Chicos de la Banda?

Los Chicos de la Banda narra la historia de Michael en la fiesta de cumpleaños de un amigo, evento que se llena de diversión y contundentes momentos.

“Es una comedia ubicada en 1968 en el departamento Michael, en Nueva York. Michael está todo endeudado, todos son homosexuales de clóset porque era un delito ser homosexual”, explicó Horacio Villalobos a este programa.

Michael organiza una fiesta a Harold, invitan a las comadres, pero cuando está a punto de llegar la gente, habla el mejor amigo de Michael que es heterosexual. La fiesta empieza a fluir y llega el mejor amigo de Michael a la fiesta; es como si el mundo heterosexual echara una mirada al mundo homosexual

Horacio Villalobos desea que Los Chicos de la Banda tenga un buen recibimiento por parte del público mexicano.

Dije ‘me voy a aventar para develar la función número 100’, se invirtió lo que se había ganado; ojalá duremos mucho porque la obra vale mucho la pena

También te puede interesar: Ari Borovoy confirma cláusula de confidencialidad en OV7.

