Kiko Cibrián, director musical de la gira de Luis Miguel, celebra el gran momento que vive el cantante

Kiko Cibrián, director musical de la gira de conciertos de Luis Miguel y su amigo cercano desde la década de los 90, cuando le produjo el álbum ‘Aries’ que contiene éxitos como ‘Suave’ y ‘Hasta que me olvides’, celebra el gran momento profesional y personal que vive el cantante.

Arriba Tijuana. La verdad que muy contento de que él esté pasando por un tremendo momento

Y reaccionó a la sentida interpretación de ‘La Incondicional’, tema con el que Luis Miguel se conmovió hasta las lágrimas, el martes pasado en la Arena Ciudad de México.

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Muy feliz de cuando la gente le muestra cariño, uno siente el cariño, fluye, va y viene, entonces, uno se siente muy contento

¿Cuánto tiempo trabajaron en la preparación del show?

El también guitarrista, reveló que para lograr tan majestuoso ensamble musical, fueron necesarios varios meses de ensayo.

Fueron varias semanas, meses de hecho

Pero, acaso él está atrás del nuevo material discográfico de Luis Miguel, donde se presume la llegada de temas nuevos. También, aclaró si él fue el que regaló boletos a Cristian Castro, para uno de los shows en Argentina, donde el ‘Gallito Feliz’ cantó y bailó los éxitos del cantante, sin que éste hiciera el intento de saludarlo.

No, no

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Por lo pronto, este miércoles Luis Miguel volvió a abarrotar la Arena Ciudad de México, a la que llegó como en los días anteriores, en helicóptero desde su hotel en Paseo de la Reforma. Ahí, volvió a saludar a sus fans, desde el helipuerto, sin importar la lluvia y el frío.

Este jueves, Luis Miguel descansará para reanudar mañana viernes, sus presentaciones que concluirán en la Ciudad de México, el próximo 27 de noviembre

