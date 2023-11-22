A María José le quitarán la matriz en enero debido a unos miomas

María José ya se alista para someterse a una cirugía mediante la cual, le será quitada la matriz, pues desde hace tiempo padece de miomas. La intervención tendrá lugar en enero próximo, justamente en el mes que la cantante celebrará su cumpleaños.

Literal, como cualquier mujer que se quita la matriz, los primeros quince días, no levantar cosas pesadas y eso, pero pues ya, normal. Pues, a ver qué pasa, a gusto. Después de tantos shows, creo que está bastante bien

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Pero mientras eso ocurre, además de seguir trabajando, nos confesó que se dará tiempo para asistir a uno de los conciertos de RBD en México.

Anahí me invitó al concierto de RBD, espero poder ir, porque estamos con la agenda llena, entonces en esas estoy, somos muy amigas

¿Qué mensaje le mandó a Federica Quijano?

Y envió condolencias a su compañera Federica Quijano de Kabah, por la reciente pérdida de Fénix, una de sus mascotas.

Lo tenía que dormir, ya no tenía una pata y ya tenía cáncer en la otra patita, entonces ya era momento de despedirse, ya habíamos hablado con ella desde el viernes pasado

María José cierra el año con una gira por Estados Unidos visitando ciudades como: Phoenix, Houston, San Antonio, San Diego y El Paso Texas, donde nuestras cámaras la interceptaron.

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