Primer VIDEO de Kimberly Loaiza evidencia sus grandes cambios físicos.

Kimberly Loaiza debutó en YouTube el 16 de diciembre de 2016 con un visual titulado ‘Mi Primer Video’. A 5 años de distancia, la influencer ha tenido un gran cambio.

En aquel entonces ‘La Lindura Mayor’ tenía 18 años; comenzaba su carrera como creadora de contenido y a partir de ese momento ha sido camaleónica, pues le encanta usar pelucas, extensiones y tintes.

“A partir de hoy quiero dedicarme a hacer videos y espero contar con el apoyo de muchas personas que de corazón lo quieran hacer”, anunció en su debut; al día de hoy ya alcanzó los 33.6 millones de seguidores.

MI PRIMER VIDEO / Kimberly Loaiza

Te puede interesar: Niurka explota contra Lyn May por promover uso de botox.

Kim y su primer video de YouTube vs el último

En su primer video Kimberly Loaiza contó qué es lo que podían esperar los seguidores de su canal; les prometió contundentemente tres cosas que hasta la fecha ha cumplido.

“No voy a enfocarme solo en una cosa, no se van a aburrir. Prometo tratarlos muy bien y darles mucho amor. Aunque no tengo nada de experiencia en esto, voy a dar lo mejor de mí y me voy a esforzar por darles contenido de calidad”, anunció Kim.

A cinco años de distancia, la youtuber es mamá de dos hijos y está casada con Juan De Dios Pantoja; esto último inspiró su contenido más reciente que lleva por título ‘Hice esta comida para mi hija’.

El mencionado visual trata de una deliciosa receta para hacer una pizza saludable a base de ingredientes como queso mozzarella, champiñones, espinaca, tomate cherry, huevos, pechuga de pollo, salsa de tomate, cebolla, carnes frías, ajo y sal.

También podría interesarte: Kimberly Flores explica todo lo que vivió en los últimos días.