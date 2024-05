Kimberly Loaiza revela que tiene un padecimiento en el corazón

Kimberly Loaiza actualmente se encuentra alejada de los escenarios y está enfocada en su familia, esto después de la novela que se creó junto a Juan de Dios Pantoja, su esposo, sobre una supuesta infidelidad y que resultó ser una farsa para promocionar su nuevo sencillo.

Hace unos días la popular pareja de influencers, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, acapararon los reflectores, pero ahora por una reciente compra que hicieron tratándose de un espectacular rancho familiar.

¿Cómo es el nuevo rancho de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja?

En las imágenes difundidas por la pareja se observa el bosque donde se encuentra el lujoso rancho familiar de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, el cual lleva por nombre “Jikulop” y que tiene una extensión de 9 hectáreas.

“Cuando comencé a ser novio de Kimberly nunca me imaginé que todo esto iba a pasar. No me imaginé que íbamos a tener a dos hermosos hijos, no me imaginé que íbamos a tener tantas cosas bonitas como este rancho que me encanta y me fascina”, dijo Pantoja.

¿Cuál es el padecimiento que tiene Kimberly Loaiza? No todas son buenas noticias para Kimberly Loaiza, quien declaró al programa “De Boca en Boca” que tiene un padecimiento en el corazón.



“El doctor me midió el corazoncito y me dijo que tenía que estar en tratamiento por tres meses, porque hay una cosita en el corazón, y también me pusieron un aparato para medir la glucosa en la sangre”, declaró.

“Yo tengo una vida tan acelerada y pienso que mi corazón anda así, pero nunca pensé que había algo ahí”, añadió y aseguró que tiene la esperanza de que su condición pueda ser controlada por los médicos, aunque no especificó realmente cuál es.

¿Su padecimiento tiene relación con las migrañas que sufre?

Kimberly Loaiza declaró que el médico le hizo saber que las migrañas que ha sufrido por años podrían estar relacionadas con su condición cardíaca.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Este hecho no pasó desapercibido entre sus fans, quienes le mostraron su apoyo con mensajes como: “Siempre con Dios princesa”, “Todo va a estar bien muñeca”, “Dios primero”, “Primero Dios te recuperes”, entre otros.