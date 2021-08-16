Kristal Silva y Luis Ángel por fin se casaron luego de 13 años juntos.

Luego de la pandemia, de su participación extraordinaria en Survivor México, ¡y de todo lo que se ponía en contra! Nuestra querida Kristal y Luis Ángel lo lograron, ¡unieron sus vidas para siempre! Ya son marido y mujer. Te contamos los detalles.

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Kristal Silva se casó por el civil.

Nuestra querida Kristal Silva por fin vio realizado el sueño. Y es que ella y Luis Ángel llevaban comprometidos desde el 14 de febrero del 2019, su novio de toda la vida, ¡le propuso matrimonio! Obvio le dijo que sí y comenzaron a planear todo con mucha ilusión, pero sucedió algo con lo que nadie contaba y que le arruinó los planes a muchas parejas, ¡la pandemia por COVID-19! La boda se tuvo que posponer, pues no se podían hacer eventos por seguridad de todos. Luego se le presentó a la reina de belleza la oportunidad de ser participante en Survivor México, y obvio no podría desaprovecharla, así que nuevamente tuvo que posponer su boda...

Al ver que el programa se alargaba debido al éxito obtenido, decidió salir, a pesar de poder llegar más lejos, pues tenía muchas cosas que organizar y ver en México, ¡y por fin sucedió! Una espectacular fiesta de tres días para celebrar su unión con Ángel...

El primer día, viernes, fue la boda civil, que de por sí ya fue una celebración grande y hermosa. Contó con la presencia de sus seres más queridos, hubo fiesta, ¡pero no comparada como lo que se venía al otro día! ¿El escenario? Cuernavaca Morelos, la ciudad de la eterna primavera.

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Kristal Silva boda religiosa.

Desde tempranito, Kristal estuvo compartiendo todos los detalles de su boda en sus historias de Instagram, fue en la Hacienda de Cortés que se ubica en Cuernavaca, Morelos, en donde pasó toda la magia. A las 5:00 p.m. inició todo y vimos a la bellísima conductora caminar hacia al altar con un vestido, peinado y tocado, ¡espectaculares!

Al grito de “sí se pudo, sí se pudo”, salieron del altar felices, emocionados y con lágrimas en los ojos, pues luego de 2 años de compromiso, ¡por sin había sucedido!

El maquillaje fue sencillo, natural y hermoso, ¡como es Kristal! Corrió a cargo del maquillista Honorio Martínez, mientras que los diversos peinados que lució en toda la boda, fueron creados por Andrés Jaramillo.

Por seguridad en esta época, los invitados se sometieron a una prueba de antígenos rápida para evitar contagios de COVID-19.

El lugar lucía espectacular, desde las luces, las mantas, la carpa, los arreglos florales, los centros de mesa, el pastel, la mesa de dulces, la comida, ¡todo fue cuidado y pensado para que fuera un día inolvidable para todos!

Tornamesa Boda Kristal Silva y Luis Ángel.

Por si fuera poco, luego de dos días continuos de fiesta por la unión de Kristal y su ya esposo Luis Ángel, ¡al otro día de la boda religiosa, seguió la tornamesa! En donde los invitados podían continuar la fiesta con música, bebida y comida. Y en palabras de Kristal “los que están aquí, son los verdaderos sobrevivientes”. Refiriéndose a que habían estado ya tres días seguidos en la fiesta mientras veían la final de Survivor México.

Que seas muy feliz, Kristal, ¡felicidades y sí se pudo!

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