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Guney

Descubre quiénes son los personajes que dan vida a Kuzey Guney

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca

Guney

     

                         

Guney es el opuesto de Kuzey. No actúa sin pensar y es un excelente estudiante. Ambicioso y dispuesto a hacer lo necesario por surgir, se convierte en la gran promesa de la familia, con un futuro que todos en su círculo están dispuestos a proteger.

            

Pese a haber sido el responsable del atropello, acepta que Kuzey se culpe en su lugar. Una decisión que lo atormentará desde ese día en adelante.

            
Descúbrelo de lunes a viernes 8 pm por Azteca Trece. 

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