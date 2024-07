La Academia 2024: Estos son todos alumnos que van a formar la nueva generación

El día de ayer vivimos el primer concierto de La Academia, el cual estuvo lleno de muchas sorpresas para todos, desde el talento y la falta de experiencia de los participantes, hasta las duras críticas de Lola Cortés y Arturo López Gavito.

Por su parte, Jaime Camil le dio un toque especial en la conducción a La Academia, brindando su experiencia y frescura con el micrófono.

Lista completa de los alumnos de La Academia 2024.

Luego de pasar por varios filtros, veinte jóvenes lograron llegar al primer concierto de La Academia, donde tuvieron la oportunidad de conquistar al público y a los críticos, ellos fueron todos los aspirantes a alumnos:



Leo Nava de 22 años.

Brandon Valenzuela de 23 años.

Isaveli Laina de 22 años.

Eduardo Meza de 29 años.

Brisa Santana de 25 años.

Jessy Portillo de 28 años.

Mar Lara de 17 años.

Mario Girón de 17 años.

Edith de 24 años.

Caro Heredia de 26 años.

Cristian Salguero de 22 años.

Yesi González de 24 años.

Flor Ramírez de 31 años

Ángel Eduviel de 30 años.

Fátima Cuevas de 18 años.

Thania Pasión de 18 años.

Mike León de 20 años.

Eugenio Salco de 28 años.

Julio Ávila de 19 años.

Vetzaida de 19 años.

¿Qué aspirantes a alumnos de La Academia fueron eliminados?

Para nadie es una sorpresa que el nivel de exigencia de La Academia es muy elevado, por lo que no es nada sencillo ganar el voto del público mismo que no favoreció a dos jóvenes, quienes no lograron entrar a la casa.

Lamentablemente, Vetzaida Salazar y Fátima Cuevas no obtuvieron la cantidad de votos necesarios para poder formar parte de la nueva generación de La Academia.

¿Cómo votar por tu alumno favorito de La Academia?

Estos son los pasos que debes seguir para poder votar por tu favorito, ya que solamente tienes diez votos, los cuales puedes distribuir de la forma que prefieras.