“Yo me llevé una mala impresión”, académicos se sinceran y tiran verdades

Durante el programa de La Academia: Camino a la Fama los acádemicos recibieron la sorprendente visita del chef Poncho Cadena y la ganadora de MasterChef Celebrity 2024: Rossana Nájera, quienes pusieron a los académicos a competir en dos equipos distintos en un reto de cocina. El equipo ganador recibió una grata sorpresa: una cena especial en donde pudieron disfrutar de su compañía mutua en donde aprovecharon para poder hablarse cara a cara sobre los sentimientos que han atravesado a lo largo de su vida.

Caro les responde a quienes le dijeron “aniñada”

Yessi fue la primera en decidir comenzar a hablar con la verdad, y fue cuando quiso decirle a Caro que cuando la conoció se llevó una mala impresión de ella, esto con respecto a las actitudes que muchas personas consideran “aniñadas” que ha tenido la académica. Pero ese comentario no quedó ahí, pues decidió admitir que ahora se dio cuenta la juzgó mal, pues cree que Caro es una de las personas más auténticas que ha conocido.

A lo que Caro decidió explicarles por qué muchas veces puede actuar de la forma en la que actúa, pues ella quiere y cuida mucho a su niña interior, y si bien muchas veces le han dicho que actúa como niña, no está dispuesta a cambiar eso que es tan parte de ella.

Y uniéndose a la conversación, Jessy le dijo a Caro que no debía cambiar algo que la hacía tan única, y que muchas veces las personas critican a los demás como parte de una inseguridad que terminan reflejando en otros.

Julio cuenta sentimientos y experiencias que no había compartido

Y aprovechando el momento de vulnerabilidad en el que todos decidieron entrar, Julio tomó la palabra para hablar con sus compañeros respecto a su niñez, pues a diferencia de Caro, Julio no es capaz de conectar con su niño interior de una forma tan profunda. De hecho, declaró que por mucho tiempo se prohibió sentir cualquier cosa, y que incluso no le gustaba recibir ningún tipo de contacto físico, pus lo hacían sentir vulnerable, sentimiento con el que no era capaz de lidiar.

La cena pudo terminar de una forma muy emotiva, en donde Julio decidió hacer un brindis por “nuestro niño interior y por sentir siempre”.

Si bien, los académicos están pasando por un momento de adaptación en donde tienen que empezar a confiar en su talento, afortunadamente cuentan con el apoyo y la experiencia de la psicóloga Laura Rodríguez, a quien ven diariamente para tratar todo aquello que traen dentro.