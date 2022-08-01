La Academia: Estos fueron los grandes anuncios de la noche.

Cada fin de semana que pasa nos acercamos más a la gran final de La Academia, por lo que los alumnos tienen que entregar su máximo potencial para poder llegar a ese domingo especial que puede cambiar sus vidas para siempre.

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Eso lo saben todos y cada uno de ellos, pero este domingo no fue un buen día para todos, pues solo Cesia y Nelson tuvieron una buena presentación en el escenario más importante de la música en México.

Ahora, las reglas dentro de La Academia han cambiado y tendremos la oportunidad de ver una final como nunca antes lo hemos hecho.

Las reglas de La Academia cambian para la final.

Las cosas nuevamente han cambiado en La Academia, pues este domingo no tuvimos expulsado y solo vamos a tener uno más antes de la final, ya que para el gran domingo vamos a tener cinco alumnos que van a buscar cumplir su sueño.

Sin embargo, esa no fue la única gran noticia de la noche, ya que, por primera ocasión en 20 años de La Academia, vamos a vivir una final en dos días, el concierto del sábado y el del domingo para conocer al gran ganador.

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Por lo que las emociones para los próximos de La Academia se van a incrementar, al igual que la exigencia para los alumnos, por lo que no te puedes perder ningún detalle.