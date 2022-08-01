La Academia: Los memes más divertidos del concierto de este domingo.

Hemos sido testigos de un gran concierto de La Academia, pues los alumnos nos han regalado momentos llenos de magia, aunque no todos fueron buenos, ya que los críticos estuvieron muy duros con los jóvenes.

Te puede interesar: La Academia: Santiago se convirtió en el expulsado de la noche

Y es que los críticos tienen razón en exigir tanto a los alumnos de La Academia, ya que estamos a dos semanas de conocer al gran triunfador de esta generación.

La noche en voz de los críticos solo tuvo dos grandes actuaciones sobre el escenario, una fue la magnífica interpretación de Cesia y otra fue la presentación de Nelson, quienes se robaron la noche con sus presentaciones.

Los mejores memes de la noche tras La Academia.

Las presentaciones de los alumnos nuevamente ocasionaron un fuerte enfrentamiento entre los críticos y el director de La Academia, Alexander Acha, lo que ha ocasionado varias reacciones por parte de los millones de televidentes.

También te puede interesar: La Academia: Así han sido los días de Rubí tras dar positivo a COVID-19.

Los fans de La Academia no pierden detalle de la transmisión , por lo que ellos son los encargados de convertirnos en tendencia y hacer los mejores memes de la noche, por lo que a continuación te dejamos los más divertidos de este domingo de concierto.

Cesia viendo como Andrés casi se besa con la bailarina

#LaAcademiaExpulsión pic.twitter.com/msSDTUHBxS — Daniacasts🦋🌙🪐 (@DaniiSol20) August 1, 2022

*Suena musica de la diva de la banda Jenni Rivera*



Automáticamente yo:#LaAcademiaExpulsión pic.twitter.com/imDpdeZJ48 — Diego (@Horrormuggle) August 1, 2022

Pongan a Rubí a cantar quinceañera en un columpio de flores, mientras la güera Limantour la empuja.#LaAcademiaExpulsión pic.twitter.com/itwOiYe1Uu — Cuenta que te avisa si Gavito ya se paró a bailar. (@QueGavito) August 1, 2022

mar no deja de sonreir a pesar de lo que le están diciendo#LaAcademiaExpulsión pic.twitter.com/lgoKLCVlbr — andrea (@weedrxnger) August 1, 2022