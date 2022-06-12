HORACIO VILLALOBOS

Su carrera suma más de 3 décadas, en las cuales se ha desarrollado como periodista, presentador, locutor, actor y productor.

Ha destacado en más de 21 programas de televisión, 9 obras de teatro, 2 películas y 4 emisiones de radio.

En 2018 se integró al panel de críticos de “La Academia”, donde se mostró sin filtros.

Este 2022 y por tercera ocasión será uno de los expertos que evaluará a los alumnos, cuyos comentarios encenderán los conciertos de esta decimotercera generación.