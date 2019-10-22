Arturo López Gavito | Juez

Productor musical, mercadólogo, mánager y crítico de televisión mexicano. Es conocido principalmente por participar en el panel de jueces de La Academia. A lo largo de su trayectoria ha ayudado a impulsar las carreras de diversos artistas y grupos mexicanos como Molotov y Thalía.

Inició su carrera a finales de la década de los 80, colaborando en la mercadotecnia e idea creativa de la empresa Universal Music Group para para impulsar a grupos de género rap rock y rock alternativo. Aprobó el lanzamiento del primer álbum de la banda Molotov.

Años después trabajó también en la disquera EMI Music en donde colaboró en producciones como “Amor A La Mexicana” de la cantante Thalía.

En 1993, TV Azteca elige a Gavito para entrevistar al músico británico Paul McCartney, con motivo de su gira “The New World Tour”, con la cual se presentó dos fechas en México

Desde el año 2004 hasta el 2019, fue Vicepresidente de Marketing de Disney México.

Dentro de su trabajo en La Academia, su personalidad resaltó al ser etiquetado como “El Juez De Hierro", por el estilo tan directo de calificar a los participantes en el Reality Show.