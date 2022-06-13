FERNANDA | ALUMNA

21 AÑOS

Tabasco

Nació el 21 de septiembre de 2000 en Villahermosa, Tabasco y actualmente radica en la Ciudad de México. Es madre soltera de una bebé de año y medio. Sus padres son su mayor motivación. La pérdida de uno de sus tres hermanos, con tan solo 4 años, marcó su vida. Estudió la preparatoria, actualmente está cursando el primer semestre en la licenciatura de Cosmetología. Se considera una mujer atractiva y guapa. Gracias a su maestro de canto descubrió su pasión por la música a los 10 años de edad. Su historia en La Academia comenzó en la edición 2019- 2020 cuando resultó finalista, pero declinó formar parte del reality presionada por su entonces pareja sentimental. Este 2022 audicionó, se disculpó y suplicó una segunda oportunidad.