Carlos Torres | Alumno
CARLOS TORRES
Tiene 21 años de edad y nació en Guadalajara, Jalisco. Se considera una persona feliz, con una personalidad carismática y ocurrente.
De niño soñaba con ser futbolista, pero a los doce años comenzó a cantar. La mayoría de los miembros de su familia cantan y eso fue lo que lo acercó a la música.
Además de la música y todo lo relacionado con el medio artístico, a Carlos le encanta jugar basquetbol y disfrutar de sus tres hermosos perritos.
Carlos tiene miedo a las arañas. Si pudiera le gustaría tener la capacidad de controlar el tiempo.
La Navidad es su época favorita del año pues se tiene una razón más para convivir con los seres queridos.
Lleva cinco meses con su novia a la que ya considera la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida.
Carlos desea mostrar al mundo el valor de la música regional y del mariachi, su género predilecto. Siempre quiso “ser parte de algo grande y que mejor que La Academia y TV Azteca una de las empresas más grandes a nivel mundial”, para hacer su sueño posible.
Practica basquetbol.
Su género musical favorito es el regional mexicano.
Su amor platónico es Cristina Aguilera.
Su familia y amigos le dicen “Chayo”.
Le encantaría hacer un dueto con Pepe Aguilar.
Su comida favorita es el spaghetti.
Su red social favorita es Instragram.
Su libro favorito es El Arte De La Guerra.
Su número de la suerte es el 10.
Ama el clima frío.