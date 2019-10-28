María Fernanda | Alumna

MARÍA FERNANDA

María Fernanda nació en Mazatlán, Sinaloa el 28 de abril de 1990. Actualmente es maestra de primaria.

Desde pequeña fue evidente que la atraía la música; a los seis años organizaba pijamadas para escuchar canciones y acudió múltiples veces, con su mamá, a ver teatro musical.

Su abuela fue quien la acercó a la música ya que tocaba la trompeta todos los días, y a María Fernanda le encantaba escucharla.

El momento que sin duda marcó su vida es la forma en que se enteró que estaba esperando a su hijo Juan Pablo, su motor de vida y principal inspiración, ya que llegó muy grave al hospital y fue cuando se enteró que estaba embarazada de siete meses.

Decidió entrar a La Academia por Juan Pablo, ya que al luchar con todo por sus sueños, le demuestra a su hijo que todo es posible.

Su red social favorita es Instagram.

La comida china es su favorita.

Su instrumento favorito es la trompeta.

Su amor platónico es Robert Downey Jr.

Le tiene miedo a la soledad y a la muerte.

Su grupo favorito son los Beatles y Queen.

El mejor regalo que le ha dado la vida es su hijo.

Su lugra favorito es el Estado de Guanajuato.

Ama la limonada mineral.

Su superhéroe favorito es Spiderman.