Los Dos Carnales se inspiran en La Casa de Papel para su último corrido.

Los Dos Carnales continúan dando de qué hablar en la industria musical tras el lanzamiento de su reciente canción Misma Sangre.

Se trata de un corrido inspirado en los personajes El Profesor y Berlín de la popular serie de streaming La Casa de Papel para un proyecto de la plataforma Netflix en México.

“Primer golpe bien planeado, El Profesor siempre va al mando, a Berlín siempre le gustó la acción. Con la casa de moneda, así empezamos nos llevamos casi cien costales de a millón”, reza una parte de la letra de la canción.

Poncho e Imanol son los autores de la letra y la música de Misma Sangre que hasta el momento cuenta con 292 mil reproducciones en aumento en Youtube.

“Orgullo ver a los paisanos triunfando, ánimo”, escribió un internauta en la caja de comentarios del video de Youtube.

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¿Por qué Los Dos Carnales escribieron una canción para La Casa de Papel?

Netflix lanzó un nuevo proyecto editorial para crear música original basada en las mejores historias de sus series y películas, así como de los personajes.

Se trata de Oi Nomás, proyecto que seguramente reunirá a otros destacados cantantes del mundo del entretenimiento.

“Es una experiencia increíble trabajar con Netflix y crear música para las series que más les gustan compartiendo un poco más de ustedes con nosotros”, escribieron Los Dos Carnales en su cuenta de Instagram.

El dueto de Los Dos Carnales está conformado por los hermanos Imanol y Poncho Quezada, originarios de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Entre su repertorio musical se encuentran temas como El borracho, Te vas a arrepentir, Al millón, La tóxica y más.

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