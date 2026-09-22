Qué hacer si las canas se te ponen amarillas después del verano

Las canas hace referencia a la pérdida de pigmentación en el cabello y que se debe también a la disminución de melanina en el cuero cabelludo, que contribuirá a que aparezcan estos mechones blancos sobre el cuero cabelludo. Si bien en un comienzo eran tabú, con el paso del tiempo cada vez más fueron más las mujeres que empezaron a dejárselas, pero el problema aparece cuando se ponen amarillas durante el verano y esto es lo que compartieron los peluqueros expertos.

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Entre las causas más comunes de la aparición de canas, debemos mencionar que aparecen principalmente cuando los folículos pilosos reducen o dejan de producir melanina y es que es el pigmento responsable del color natural, pero que también puede verse afectado por un mal cuidado del cabello, la alta exposición a los rayos solares o una mala alimentación; o simplemente por el paso del tiempo. Si bien en un principio había mujeres que querían ocultarlas, hay quienes han decidido incorporarlas a su look.

Por otro lado, durante el verano, aquellas mujeres que en su cabello tienen canas, posiblemente hayan visto cómo se vuelven amarillas y esto ocurre porque el cabello está expuesto a una gran radiación durante el verano y esto puede oxidar y resecar la fibra capilar, sumado a que la lejía de las albercas se depositarán sobre el pelo, adoptando este color amarillo; por el agua de mar; minerales de agua y acumulación de productos.

Qué hacer si las canas se vuelven amarillas en verano

Si ya tienes las canas amarillentas durante el verano, lo que se recomienda es comenzar con el champú violeta, aplicar una mascarilla matizadora; eliminar la acumulación de minerales y recurrir a un matiz profesional.

Cómo evitar que las canas se vuelvan amarillas

Para evitar que las canas adopten un color amarillo durante el verano, lo que recomiendan los especialistas una serie de cuidados que podrás aplicar para evitar que se vuelvan amarillentas