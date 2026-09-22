Una recomendación doméstica es la de colocar un corcho de vino en el frutero, pues hay artículos que lo recomiendan y resuelve un problema muy común que se tiene en toda la cocina y tiene que ver con la fruta. Mientras que así puedes ahuyentar las ratas y ratones de tu casa: con estas 4 ideas para hacerlo.

Esta práctica está dentro de una de las recomendaciones preventivas contra las moscas de la fruta. Se pueden colocar varias piezas en la cesta y así ahuyentar a este tipo de insectos gracias a su olor. Sin embargo, es un remedio popular y no hay ensayos científicos que demuestren que sea un repelente. Mientras que clavar un fósforo en la tierra de la Lengua de Suegra sirve para esto.

Colocar un corcho de vino en el frutero: quiénes lo recomiendan y qué problema resuelve|IA

Corcho de vino contra moscas

Las moscas de la fruta, conocidas también como moscas del vinagre, son insectos que buscan frutas demasiado maduras, vegetales, jugos, bebidas alcohólicas y otros alimentos en fermentación.

Estos insectos aparecen con mayor frecuencia durante el verano, aunque también pueden reproducirse dentro de una vivienda durante otras épocas. Su presencia aumenta alrededor de piezas demasiado maduras o dañadas.

¿Cómo funciona el corcho de vino?

Para ello se requiere una pieza de tapón natural completamente seca. Una propuesta es dividirla en dos partes y distribuirlas entre la fruta. Pero si ya hay demasiadas moscas alrededor, los expertos recomiendan utilizar otro procedimiento.

La Universidad de Connecticut recomienda guardar los productos en el refrigerador, limpiar superficies donde hayan caído restos de comida y preparar una trampa con vinagre de manzana en una cubierta de plástico y pequeños orificios. La fermentación atrae a las moscas hacia el recipiente.

En conclusión, el corcho de vino puede ser un recurso casero difundido por medios de estilo de vida, pero no como un método científicamente demostrado para eliminar una infestación de moscas alrededor de las frutas. Por ello, se recomienda guardar la fruta en el refrigerador si ya están muy maduros.