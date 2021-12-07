Estas son las películas mexicanas que podrían ser nominadas a los Oscar.

'Noche de Fuego' y 'Una película de policías' son las producciones que aspirarían a llevarse un Oscar 2022. Ambas son mexicanas y una de ellas puede verse a través de la plataforma Netflix.

Por medio de su página, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer las listas de películas elegibles en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Documental, donde se encuentran las mencionadas producciones.

Una película de policías

La primera es 'Una película de policías' (A Cop Movie), se estrenó el pasado 5 de noviembre y fue bien recibida por la Academia.

"Siguiendo la tradición familiar, Teresa y Montoya se incorporan a la policía, solo para encontrar que sus convicciones y esperanzas son aplastadas por un sistema disfuncional. Ante la hostilidad a la que se exponen, solo les queda su vínculo amoroso como refugio. A través de un experimento cinematográfico que juega con los límites de la ficción y el documental, Una película de policías sumerge al espectador en un espacio inusual. La película pone el reflector sobre la policía, una de las instituciones más controvertidas de México y el mundo", se lee en la sinopsis de la cinta.

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Para la Mejor Película Internacional está 'Noche de fuego' (Prayers for the Stolen) de Tatiana Huezo que estará próximamente disponible en la plataforma Netflix, para que puedas verla.

"En un pueblo solitario asentado en las montañas mexicanas, las niñas se cortan el pelo como varones y tienen escondites bajo la tierra. Ana y sus dos mejores amigas toman las casas de quienes han huido y se visten de mujeres cuando nadie las ve. En su propio universo impenetrable, abundan la magia y la alegría; mientras tanto, sus madres las adiestran para escapar de quienes las convierten en esclavas o fantasmas. Pero un día, una de las chicas no llega a tiempo a su escondite. Una adaptación libre de la novela de 2014 de Jennifer Clement", adelanta la sinopsis.

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