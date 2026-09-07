Alfredo Adame sorprendió con su look vaquero en el estreno de la segunda temporada de La Granja VIP

Alfredo Adame regresó a La Granja VIP, pero esta vez no como participante sino como crítico. Desde el primer momento comenzó a generar controversia con sus comentarios, especialmente contra Carlos Trejo con quien tiene una conocida rivalidad. Pero también llamó la atención por su look y la camisa que eligió para la gala de estreno.

En la primera transmisión del programa, Adame optó por una camisa de manga corta con estampado de caballos y herraduras. La prenda tiene un estilo retro vaquero y campestre.

La camisa elegida por el crítico resultó llamativa y muy adecuada para la temática del reality show.

De dónde es la camisa que Alfredo Adame utilizó en el estreno de La Granja VIP segunda temporada

La camisa que utilizó Alfredo Adame en el estreno de la segunda temporada de La Granja VIP no proviene de una marca de alta costura o una boutique exclusiva. Todo indica que, al igual que en la primera edición, compró sus prendas en línea.

Cabe recordar que durante las emisiones de la primera temporada del reality show, Adame confesó que a través de distintas plataformas de comercio electrónico había comprado toda una colección de camisas con temáticas de granja y vaqueros. De hecho, una opción muy parecida puede encontrarse por alrededor de 500 pesos en línea.

Alfredo Adame prometió ser objetivo como crítico en la segunda temporada de La Granja VIP

A pesar de su conocida rivalidad con Carlos Trejo, Alfredo Adame aseguró que será un crítico objetivo, pero dejó en claro que será duro y no tendrá filtros.

En la segunda edición del reality show, el panel de jueces, que se encargará de analizar la competencia y la convivencia entre los participantes, estará conformado por Adame, pero también por Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero.

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