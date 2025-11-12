Lágrimas, reclamos y dudas: así se viven las horas previas a la nominación de este 12 de noviembre en La Granja VIP

Como cada miércoles, los participantes de La Granja VIP se preparan para una nueva asamblea de nominación, el momento más importante de la semana, ya que es cuando se determina quiénes estarán en el proceso de expulsión. Así que teniendo esta presión en mente, es inevitable que las emociones se descoloquen, y para muestra, los altercados que se se vivieron en las horas previas.

Fabiola Campomanes está inconsolable al saber que su estancia en La Granja VIP corre peligro

Una de las primeras en evidenciar su nerviosismo por las nominaciones fue Fabiola Campomanes, quien tuvo una honesta plática con Alfredo Adame, en la que le aseguró que no le temía a este momento y hasta le gustaría "medirse" con el resto de sus compañeros.

Sin embargo, cuando escuchó que sí hay posibilidades de que voten por ella, rompió en llanto y mostró que realmente le asusta la idea de salir antes de llegar a la gran final de La Granja VIP. Mientras que en la parte de estrategias, por el momento estaría en el equipo de Teo.

Eleazar Gómez confronta a Manola Díez y le pide que sea honesta

Otro de los desencuentros que se vivieron la tarde de este 12 de noviembre, fue la acalorada discusión que protagonizaron Manola Díez y Eleazar Gómez. Esto debido a que el actor sintió desconfianza por ver a su compañera conviviendo con el "bando contrario", pues cree que podría traicionarlo y contar la alianza que está gestando con Alfredo Adame para la asamblea de La Granja VIP.

En respuesta, Manola, que fue elegida para acompañar a Kike Mayagoitia en la habitación del capataz, le aseguró que su pacto sigue en pie, pero le reprochó que tampoco puede alejarse de todos solo para que esté tranquilo. Por lo que le advirtió que lo mejor es que confíe en ella, puesto que tampoco le interesa estar hablando siempre de lo mismo.

Ellos son los nominados de La Granja VIP este 12 de noviembre

Hasta el momento, ya hay dos granjeros en la placa, por lo que será en la asamblea de esta noche cuando se decida quiénes serán los otros dos nominados de la semana. Cabe recordar que Eleazar Gómez pasó directo porque Jawy lo dejó en su legado; mientras que Lis Vega perdió ante Alfredo Adame en un juego de agilidad y resistencia física.

Y aunque todavía no hay nada escrito, participantes como Teo ya están moviendo sus cartas, pues ya reveló que tiene contemplado que Sergio Mayer Mori también esté en la nominación, considerando que ya tiene dos puntos en contra por haber cedido ante la tentación de recibir la visita de Ramona el pasado domingo 9 de noviembre.