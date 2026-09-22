“No quiero que Niurka se vaya”: Azalia advierte a Mono Osuna sobre sus decisiones como Capataz en La Granja VIP (VIDEO)

Durante su estancia en la suite del Capataz, Azalia advirtió al Mono Osuna que no quiere que Niurka sea eliminada de La Granja VIP. “La Negra” dijo, independientemente de cómo se llevan, la vedette representa la sal y la pimienta del reality, además de destacar que jamás se rinde ni se dobla ante las duras exigencias de la competencia.

