Bebeshita encuentra a Manelyk y Kevyn SIN ROPA en La Granja VIP y toma una drástica decisión (VIDEO)

Kunno, Manelyk y Kevyn pensaron que sería divertido bañarse juntos en La Granja VIP, pero nunca se imaginaron lo que esto provocaría. Todo porque gracias a Azalia, Bebeshita los encontró en la regadera y rompió en llanto al ver la escena. En ese momento, no escuchó razones y por impulso se soltó de Julio Camejo, con el que lleva días encadenada por un castigo que les impusieron.