“Se supone que es mi amiga": Bebeshita ROMPE EN LLANTO al saber que Kevyn “Bicolor” se bañó con Manelyk en La Granja VIP

La Bebeshita rompió este jueves en llanto luego de saber que Kevyn Contreras “Bicolor” se bañó con Manelyk. La Granjera se refugió con los cerditos, Fernando Lozada y Azalia Ojeda, a quénes les dijo que le dolía mucho la situación ya que durante una noche se estuvo besando con Kevyn, mismo que le hizo muchas promesas, por otro lado mencionó que le dolía mucho la acción de Manelyk ya que la consideraba su amiga.