“Eres una cul3r4": Manelyk EXPLOTA contra Azalia en La Granja VIP y cuestiona sus malas intenciones (VIDEO)

Manelyk no quiere que su amistad con Bebeshita se termine por un malentendido en La Granja VIP y junto a Kunno está dispuesta a explicarle lo que realmente pasó cuando se bañaron con Kevyn. Sin embargo, lo que tampoco piensa tolerar es que Azalia finja que ella no hizo nada y le reclamó la manera en que contó las cosas para dejarlos en mal, cuestionándola sobre sus verdaderas intenciones al tratar de perjudicar su amistad con Daniela Alexis.

