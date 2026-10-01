¿Se rompió la amistad? La Bebeshita se NIEGA a hablar con Manelyk y Kunno

Después del momento que protagonizaron en La Granja VIP, Manelyk y Kunno decidieron buscar a La Bebeshita para hablar con ella, explicarle lo ocurrido y pedirle perdón. Sin embargo, el acercamiento no salió como esperaban, pues la integrante del reality prácticamente corrió para evitar encontrarse con ellos. La Bebeshita dejó claro con su reacción que, por ahora, no quiere hablar con Manelyk ni con Kunno y prefirió mantenerse alejada. Aunque ambos intentaron acercarse para aclarar la situación, ella no cedió al diálogo y decidió continuar con sus actividades. ¿Será que todavía necesita tiempo antes de escuchar sus explicaciones?