“Las enferma": La insólita teoría de Manelyk sobre el destino de las enemigas de Niurka en La Granja VIP (VIDEO)

En más de una ocasión, Manelyk ha dicho que protege su energía de Niurka en La Granja VIP porque es un tema en el que sabe que su compañera está involucrada. Es por esto que se le hizo extraño saber que después de todos los conflictos que tuvieron, Natalia empezó a sentirse mal y piensa que puede estar relacionado. Por su parte, Azalia y Kunno creen que más allá de ser algo intencional, los amuletos de la vedette la protegen de malas vibras y por eso se les regresa a los que la atacan.