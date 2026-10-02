¡Bebeshita se rindió! Quiso despertar a Kevyn y terminó acurrucada entre sus brazos

Bebeshita intentó despertar a Kevyn para que dejara de dormir, pero al final decidió cambiar de plan y quedarse junto a él. La granjera terminó acostándose a su lado y ambos protagonizaron un momento de mucha cercanía, pues se quedaron abrazados, listos para tomar una siesta. Cómodos y sin intención de levantarse, Bebeshita y Kevyn permanecieron juntos mientras descansaban en la habitación. La escena llamó la atención por la confianza que han mostrado durante su convivencia en La Granja VIP, especialmente después de los acercamientos que han tenido. Ahora, en lugar de conseguir que Kevyn despertara, Bebeshita terminó acompañándolo para disfrutar juntos de un descanso entre abrazos.