¿Lista para irse? Natalia Alcocer revela cómo tomaría su eliminación de La Granja VIP (VIDEO)

Natalia Alcocer es una de las participantes nominadas dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. A pocos días de la Gala de Eliminación, la actriz habló con Pascal Nadaud acerca de qué tan grave es salir del reality. La Vikinga llegó a la conclusión de que ser la siguiente eliminada no será el fin del mundo y podrá regresar con su familia. Sin embargo, no es lo que más desea.