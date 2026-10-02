¡Rafa Mercadante es la gran diva de La Granja VIP! Dejó a todos con la boca abierta con su desfile en tacones

La pasarela llegó a La Granja VIP y Rafa Mercadante sorprendió al convertirse en una de las estrellas de la clase de modelaje impartida por Kunno. El influencer tomó el papel de maestro y comenzó a enseñarles a sus compañeros cómo caminar correctamente en tacones. Mono Ozuna fue el primero en probar sus habilidades, mientras que Rafa también se animó a ponerse los zapatos y practicar sus mejores pasos. Entre indicaciones, poses y mucha actitud, el conductor se preparó para su desfile, demostrando que tiene madera de modelo. ¡Kunno ya encontró a su alumno estrella y la granja tiene nueva diva de la pasarela!