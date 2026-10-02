“Tiene una pésima actitud”: Mónica Escobedo pone en jaque a su equipo por su comportamiento en La Granja VIP

Ivonne Montero, Rafa Mercadante y Pimpinela hablaron en la cocina de La Granja VIP sobre la actitud de Mónica Escobedo y coincidieron en que convivir con ella puede resultar complicado. Durante la conversación, señalaron que Mónica es “muy especial”, pues consideran que todo lo quiere y que incluso hay que cuidar el tono de voz al hablarle para evitar que se moleste. Para ellos, esta situación estaría provocando que Mónica se distancie poco a poco del equipo. Incluso reconocieron que no saben exactamente cómo manejar la convivencia con ella, pues cualquier comentario podría generar una reacción. La conversación dejó ver que las diferencias con Mónica siguen creciendo dentro de la granja.