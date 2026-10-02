Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Todos están mal menos ella": Kunno confiesa por qué NO aceptará hacer las pases con Ivonne Montero

El influencer dejó de lado la posibilidad de tener una amistad con Ivonne Montero, pese a que la actriz busca mejorar la relación entre ambos

Mónica Escobedo fue a hablar con Kunno sobre su relación con Ivonne Montero. La actriz, anteriormente, dejó en claro que buscará hacer las pases con el influencer. Sin embargo, ante la consulta, Kunno no se vio muy amigable. El creador de contenido explicó por qué no aceptará hacer las pases con Ivonne, pese a la predisposición de ella.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 Kunno Ivonne Montero

Videos