“Todos están mal menos ella": Kunno confiesa por qué NO aceptará hacer las pases con Ivonne Montero

Mónica Escobedo fue a hablar con Kunno sobre su relación con Ivonne Montero. La actriz, anteriormente, dejó en claro que buscará hacer las pases con el influencer. Sin embargo, ante la consulta, Kunno no se vio muy amigable. El creador de contenido explicó por qué no aceptará hacer las pases con Ivonne, pese a la predisposición de ella.