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“Parece un gallo espinado": Mono Osuna saca su lado más diva y desfila con TACONES en La Granja VIP

El exfutbolista hizo estallar de risa a La Granja VIP con un inesperado desfile en tacones: así le fue

Mario “Mono” Osuna tomó las clases de Kunno y se animó a caminar en tacones. Tomando prestados los zapatos de Natalia Alcocer, el exfutbolista caminó por la pasarela (con dificultades) y generó la risa de todos los presentes. Algunos aprovecharon para lanzar comentarios graciosos como: “Parece un gallo espinado”. Finalmente, Mono Osuna pasó la prueba de “diva”.

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