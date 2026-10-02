“Parece un gallo espinado": Mono Osuna saca su lado más diva y desfila con TACONES en La Granja VIP

Mario “Mono” Osuna tomó las clases de Kunno y se animó a caminar en tacones. Tomando prestados los zapatos de Natalia Alcocer, el exfutbolista caminó por la pasarela (con dificultades) y generó la risa de todos los presentes. Algunos aprovecharon para lanzar comentarios graciosos como: “Parece un gallo espinado”. Finalmente, Mono Osuna pasó la prueba de “diva”.