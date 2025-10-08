La Granja VIP TikTok | ¡Chismecito potente! Creadores de contenido lanzan indirectas a un exconductor de televisión
Las redes se encendieron luego de que varios creadores dejaran mensajes que muchos creen van dirigidos a un polémico exconductor… ¿adivinas quién?
En La Granja VIP TikTok por un día el ambiente estuvo lleno de risas, diversión y… ¡chismecito! Varios creadores de contenido soltaron comentarios que los fans interpretaron como indirectas hacia un exconductor de televisión, generando una ola de teorías y especulaciones en redes sociales.
