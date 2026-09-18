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La Granja VIP: Azalia revela quién es la única persona que logra aterrizarla y ponerla en su lugar (VIDEO)

La Negra se sinceró con Ivonne Montero y le explicó quién es esa persona especial.

En una charla íntima e La Granja VIP con Ivonne Montero, Azalia confesó quién es la única persona capaz de calmarla en sus momentos complicados: su propia hija. La concursante reveló que la joven actúa como la verdadera mamá de la casa, definiéndola como un “alma vieja” que la ayuda a aterrizar cuando más lo necesita.

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