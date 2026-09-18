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¡La Bebeshita se derritió de amor! Tiene videollamada con Albon­diguita y el adorable cerdito se roba el momento

La Bebeshita tuvo una llamada de Albondiguita, su cerdita. El encuentro estuvo lleno de ternura y risas, pues ella no dejaba de hacer lo que más le gusta: ¡comer!

Luego de los grandes momentos que nos ha regalado La Bebeshita con sus visitas a los cerditos de la Granja, la producción le regaló una videollamada con su cerdita Albondiguita. Uno de los momentos más adorables y divertidos de La Gala.

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