¡La Bebeshita se derritió de amor! Tiene videollamada con Albondiguita y el adorable cerdito se roba el momento
La Bebeshita tuvo una llamada de Albondiguita, su cerdita. El encuentro estuvo lleno de ternura y risas, pues ella no dejaba de hacer lo que más le gusta: ¡comer!
Luego de los grandes momentos que nos ha regalado La Bebeshita con sus visitas a los cerditos de la Granja, la producción le regaló una videollamada con su cerdita Albondiguita. Uno de los momentos más adorables y divertidos de La Gala.