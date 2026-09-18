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Ferka y Linet Puente REPUDIAN las bromas DESAGRADABLES de Kevyn “Bicolor”: “Esas bromas no están bien”

La broma que Bicolor le hizo a Natalia sigue generando reacciones en La Granja VIP, pues cruzó el límite y Ferka y Linet Puente se le van con todo al Granjero.

Después de lo ocurrido con Natalia y Kevyn “Bicolor”, Ferka y Linet Puente reaccionaron al polémico momento y cuestionaron la actitud y la forma de relacionarse del Granjero. Además, reconocen que hombres como Pascal ayuden a poner un alto en situaciones como esta.

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