¡Pascal explota contra los Granjeros! Los acusa de hacer “p3nd3j3@d@s” para perder parte del presupuesto
Los errores de varios Granjeros durante la semana salieron muy caros, afectando su presupuesto. Pascal no se guardó nada y señalo que los errores fueron tonterías.
Después de varios errores cometidos durante la semana, los Granjeros perdieron una cantidad importante de dinero de su presupuesto semanal. Esto hizo explotar a Pascal y molestar a varios Granjeros, quienes no guardaron silencio ante las faltas.