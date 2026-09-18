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¡Pascal explota contra los Granjeros! Los acusa de hacer “p3nd3j3@d@s” para perder parte del presupuesto

Los errores de varios Granjeros durante la semana salieron muy caros, afectando su presupuesto. Pascal no se guardó nada y señalo que los errores fueron tonterías.

Después de varios errores cometidos durante la semana, los Granjeros perdieron una cantidad importante de dinero de su presupuesto semanal. Esto hizo explotar a Pascal y molestar a varios Granjeros, quienes no guardaron silencio ante las faltas.

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