¿Tregua en La Granja VIP? El Patrón y Eleazar Gómez se confrontan en El Cacaraqueo

Una noche más en La Granja VIP dejó ver que, pese a las tensiones, siempre hay espacio para bajar la guardia. La edición más reciente de El Cacaraqueo reunió a varias personalidades en un ambiente relajado, aunque no por eso exento de momentos intensos. La atención se centró en la confrontación de Eleazar Gómez y El Patrón, quienes apenas el día anterior habían protagonizado varios tensos desencuentros.

¿Qué pasó entre Eleazar Gómez y El Patrón en La Granja VIP?

Durante la transmisión, La Bea, Kim y Teo no tardaron en poner sobre la mesa el conflicto pendiente. Eleazar, quien había evitado participar en el programa desde su primera aparición, abordó con serenidad los roces con El Patrón. A su vez, el luchador fue invitado al escenario para dar su versión de lo ocurrido. Aunque ambos reconocieron que la discusión del día anterior escaló más de lo necesario , coincidieron en que se trató de un malentendido, amplificado por la presión del juego y la convivencia continua.

El ambiente dio un giro inesperado cuando ambos confirmaron que ya habían hablado con las emociones más calmadas para aclarar sus diferencias. Incluso se dieron un abrazo en vivo, para provocar aplausos de los presentes y hasta bromas de La Bea, quien les sugirió entre risas que sellaran la paz con un beso.

¿Existe el “Team Muro” en La Granja VIP?

Además del esperado cara a cara, la noche dejó otra revelación que confirmó las teorías de estrategia por equipos , se habló de la existencia del llamado Team Muro. Aunque en días anteriores varios granjeros lo negaron, Eleazar Gómez confirmó su cercanía con Manola y Alfredo Adame, con quienes decidió formar un equipo que haga contraparte al resto. El Patrón, por su parte, insistió en que su forma de jugar es directa, sin alianzas ocultas y con respeto.

Ambos coincidieron en que, aunque tienen posturas distintas, el diálogo de frente y mirando a los ojos, como mencionó El Patrón, siempre es la mejor vía para mantener la armonía dentro de La Granja VIP.

