“Me confunde”: El extraño motivo por el que Pablo Montero NO logra dormir en La Granja VIP (VIDEO)
Pablo Montero enfrenta los complicados retos de ser Peón esta semana.
Pablo Montero confesó en La Granja VIP que le está costando trabajo conciliar el sueño en la zona de Peones. El cantante explicó que se siente constantemente confundido, ya que el canto del gallo en la madrugada lo sobresalta al tomarlo por la señal oficial para despertar, dejándolo desvelado y agotado antes de iniciar las faenas diarias.