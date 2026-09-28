“Nomás la escucho gritar”: Pimpinela confiesa que hay una única Granjera que no soporta en La Granja VIP
A pesar de que se lleva bien con todos, Pimpinela Escarlata reveló ante las cámaras que existe una Granjera que le cae mal
Mientras se preparaba para la gala del lunes, Pimpinela Escarlata tuvo un momento personal delante de las cámaras de La Granja VIP Segunda Temporada. Allí comenzó a hablar de los participantes del reality y reveló que existe una Granjera que no soporta. Según el luchador mexicano, la señalada en cuestión tiene una actitud prepotente y solo la escucha gritar. ¿De quién habla?