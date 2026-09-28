“Nomás la escucho gritar”: Pimpinela confiesa que hay una única Granjera que no soporta en La Granja VIP

Mientras se preparaba para la gala del lunes, Pimpinela Escarlata tuvo un momento personal delante de las cámaras de La Granja VIP Segunda Temporada. Allí comenzó a hablar de los participantes del reality y reveló que existe una Granjera que no soporta. Según el luchador mexicano, la señalada en cuestión tiene una actitud prepotente y solo la escucha gritar. ¿De quién habla?